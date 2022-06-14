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لأول مرة منذ أسابيع.. روسيا تتقدّم في ثاني أكبر مدن أوكرانيا

منذ 4 ساعات
مدرعات مدمرة في شوارع خاركيف (رويترز)

مدرعات مدمرة في شوارع خاركيف (رويترز)

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لأول مرة منذ أسابيع، أحرزت القوات الروسية تقدما في منطقة خاركيف الأوكرانية، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرق البلاد، بحسب ما كشفت الاستخبارات البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الاستخبارات البريطانية أن الجهود العسكرية الرئيسية لروسيا تظل في سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.

وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت العديد من البلدات والقرى في جيب شمالي خاركيف، الشهر الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، الى أنه بينما يسمح تمويل الحكومة الروسية للقطاع الصناعي العسكري بتلبية المطالب التي فرضتها عليه الحرب في أوكرانيا، فقد تواجه الصناعة صعوبة في مواكبة ذلك جزئيا بسبب العقوبات ونقص الخبرة.

الى ذلك، استشهد التحديث ببيان صدر في 10 حزيران عن مسؤول روسي توقع فيه أن يصل الإنفاق الدفاعي لروسيا إلى زيادة بنسبة 20 بالمئة في ميزانية الدفاع الروسية.

وتوقع رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الروسية في البيان أن زيادة الإنفاق العسكري سيصل إلى 10 أو 12 مليون دولار.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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