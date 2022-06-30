لأول مرة منذ أشهر.. مغادرة سفينة محمّلة بالحبوب من ميناء بيرديانسك الأوكراني

كشفت سلطات مدينة زابوروجيه عن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك.

وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في زابوروجيه يفين باليتسكي، في قناته على “تلغرام”: “بعد عدة أشهر من عدم النشاط، غادرت أول سفينة تجارية ميناء بيرديانسك التجاري. وذهب سبعة آلاف طن من الحبوب إلى بلدان صديقة”.

في السياق، علّق مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، في وقت سابق، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها كييف، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، بأن الكرة حاليا في ملعب أوكرانيا.

وأكد بولشوك أن “روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية”، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية “تعلن يومياً إحداثيات الممرات الآمنة لخروج السفن من أوديسا وموانئ أوكرانيا الأخرى على البحر الأسود، وكذلك في بحر آزوف”.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي “فلاديمر بوتن” أن “الغرب يخلق هيستيريا بشكل مصطنع بشأن الموقف من تسليم الحبوب الأوكرانية، وروسيا لا تمنع تصدير هذه الحبوب، لافتاً الانتباه إلى أن روسيا مستعدة لضمان نقل الحبوب الأوكرانية دون عوائق لكن موقف كييف غير بناء بما فيه الكفاية”.

وأشار الى أن “الحصاد في روسيا سيكون جيدا وأنها ستكون قادرة على توفير 50 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية”.

كما أكد الرئيس الروسي أن صيغة بريكس بلس مفيدة بسبب تقارب مواقف الدول المشاركة التي تدعو إلى التجارة الحرة والتعددية القطبية.