لأول مرة منذ بدء الحرب.. بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بدبابات

– نقلت شبكة سكاي نيوز اليوم الاثنين عن مصدر غربي أن بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بالدبابات لأول مرة لمساعدة البلاد في التصدي للقوات الروسية.

وقالت سكاي إن المناقشات جارية “منذ أسابيع قليلة” حول تسليم الدبابة القتالية الرئيسية للجيش البريطاني تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.

إيطاليا ترجئ قرار تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، الاثنين، بأن البلاد لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير شباط بسبب توترات سياسية واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها اليمينيين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني.

إلا أن مصادر من حزبيهما السياسيين، (الرابطة) الذي ينتمي له سالفيني و(إيطاليا.. إلى الأمام) الذي ينتمي إليه برلسكوني، نفت وجود أي مشكلة تتعلق بالقرار.

وكتبت لا ريبوبليكا أن هناك مشكلة أخرى تعرقل القرار تتمثل في السحب من منظومات الدفاع الجوي الخاصة بالجيش الإيطالي، إذ أن اثنين من أصل خمس بطاريات صواريخ مخصصة بالفعل للكويت وسلوفاكيا.

وهناك مبعث قلق ثالث، وفقا للصحيفة اليومية، هو تكلفة الأسلحة التي من المفترض إرسالها إلى كييف.

الكرملين يعلق

من جانبه أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أُعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى “إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و”لن يغيّر” ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة: “بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئاً.. لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني”.

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي نيتها تسليم مدرّعات، فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمهما على تلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي.