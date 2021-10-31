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لأول مرة منذ شهرين.. عودة حركة الشاحنات بين بورتسودان والخرطوم

منذ 6 ساعات
عودة حركة الشاحنات بين بورتسودان والخرطوم

عودة حركة الشاحنات بين بورتسودان والخرطوم

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عادت مساء اليوم الأحد، حركة نقل البضائع بين مدينتي بورتسودان ‏والعاصمة السودانية الخرطوم، لأول مرة بعد نحو شهرين من إغلاق ‏الطريق الرابط بينهما.‏

وقال التلفزيون السوداني إن حركة شاحنات نقل البضائع والسلع ‏الاستراتيجية عادت على الطريق القومي الرابط بين بورتسودان ‏والخرطوم.‏

وجدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق ‏السودان مطالبه بمعالجة قضية الشرق.‏

وأعرب المجلس في ذات الوقت عن ترحيبه بالتحركات الأخيرة التي ‏قام بها الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.‏

وأغلق المجلس المذكور، في 17 أيلول الماضي كل الموانئ على ‏البحر الأحمر والطرق الرئيسية الرابطة بين بورتسودان والعاصمة، ‏في خطوة قال إنها تأتي احتجاجاً على التهميش التنموي للمناطق ‏الشرقية، ما تسبب في أزمة كبيرة نتيجة شح السلع الأساسية والوقود ‏والأدوية.‏

كان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في ‏البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون ‏المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض على الجيش”.‏

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