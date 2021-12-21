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لأول مرة منذ عامين.. اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين

21 - ديسمبر - 2021
اليابان

اليابان

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أعدمت اليابان، اليوم، ثلاثة مدانين، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام في عهد حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وأول عملية إعدام في البلاد منذ نحو عامين.

وقالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء إن أحد هؤلاء الأشخاص رجل يبلغ من العمر 65 عاما أدين بقتل سبعة من أقاربه طعنا في عام 2004.

وذكرت الوكالة أن آخر عملية إعدام شهدتها اليابان كانت في 26 ديسمبر 2019.

يذكر أن عقوبة الإعدام في اليابان تنفذ شنقا ويتم إخطار السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لذلك.

ودأبت منظمات حقوق الإنسان على انتقاد تلك الممارسة بسبب الضغط الذي تمثله على المحكوم عليهم بالإعدام لأنهم ينتظرون الموت في أي لحظة ويرون أن أي يوم يمر عليهم قد يكون الأخير لهم في الحياة.

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