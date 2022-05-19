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لأول مرة منذ غزو أوكرانيا.. محادثة هاتفية بين قائدي الجيشين الأمريكي والروسي

19 - مايو - 2022
آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 9:32 مساءً
الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف

الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف(DOD photo by U.S. Army Sgt. 1st Class Chuck Burden)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف، في أول محادثة بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.

وقال متحدث باسم ميلي “ناقش القائدان العسكريان عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك واتفقا على استمرار فتح خطوط الاتصال بينهما”.

وأضاف المتحدث أنه “استمرارا للقواعد المتبعة، ستظل التفاصيل المحددة لمحادثاتهما محاطة بالسرية”.

ولم يشر بيان الجيش الأمريكي إلى أي قضايا بعينها تمت مناقشتها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، إن قائدي الجيشين ناقشا القضايا “ذات الاهتمام المشترك”، بما في ذلك أوكرانيا.

جاءت المكالمة بعد أن تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي الأسبوع الماضي.

وأقامت الولايات المتحدة وروسيا خطا ساخنا منذ بدء الغزو الذي تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في 24 فبراير شباط لمنع أي حوادث بسبب سوء التقدير وأي توسيع للصراع.

    المصدر :
  • رويترز

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