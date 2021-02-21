لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يلقي كلمة بمؤتمر في فلوريدا

من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، كلمة في مؤتمر “العمل السياسي للمحافظين” في أورلاندو بولاية فلوريدا ، الأحد القادم ، حسب ما أفادت شبكة “سي.أن.أن”.

ونقلت الشبكة عن “مصدر مطلع” على كلمة ترامب قوله إن الرئيس السابق “سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والتيار المحافظ”.

وأضاف المصدر أن “الرئيس الخامس والأربعين سيتطرق إلى سياسات بايدن الكارثية بشأن العفو والحدود”.

وأشارت سي.أن.أن إلى أن الخطاب سيكون أول ظهور علني لترامب بعد مغادرته البيت الأبيض الشهر الماضي.

وكان ترامب قد دعا، الثلاثاء، من الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، للعمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس، ميتش ماكونيل.

وانتقد ترامب ماكونيل بشدة في بيان، ووصفه بأنه “سياسي متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى”.

ويأتي بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل في وقت سابق إنه على الرغم من أنه صوّت لمصلحة تبرئة الملياردير الجمهوري في محاكمة عزله، إلا أنّ الرئيس السابق “مسؤول عملياً وأخلاقياً” عن الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 يناير.