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لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر.. إسرائيل تطرح سندات مقومة بالدولار

منذ ساعتين
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طرحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، وهو أول إصدار رئيسي لسندات دولية لها منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر /تشرين الأول ومنذ أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لها الشهر الماضي.

ووفقا لعرض للمستثمرين، تبيع إسرائيل سندات ذات آجال استحقاق خمسة وعشرة و30 عاما بالحجم “القياسي”، مع استخدام العائدات لأغراض تخص الميزانية العامة.

وقال مصدر بوزارة المالية لدى حكومة الاحتلال إن الحجم الإجمالي للطرح لم يتحدد بعد.

وبموجب السعر الاسترشادي الأولي، سيتم بيع السندات أجل خمس سنوات بعائد قرب 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وستكون سندات العشر سنوات بعائد 175 نقطة أساس، وستكون السندات أجل 30 عاما بعائد 205 نقاط أساس.

    المصدر :
  • رويترز

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