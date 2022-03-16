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لأول مرة منذ الـ2018.. بنك الإحتياطي الأميركي يرفع أسعار الفائدة

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 9:48 مساءً
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

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في أول زيادة منذ عام 2018، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 بالمئة و2 بالمئة بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي الأميركي إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 بالمئة هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3 بالمئة حتى نهاية 2024 .

كما توقع أن يبلغ التضخم 4.3 بالمئة في 2022، و2.7 بالمئة في 2023، و2.3 بالمئة في 2024.

وذكر أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل هبوطا حادا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر والبالغة 4.0 بالمئة.

وتوقع محلس الاحتياطي الاتحادي أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة هذا العام وأن يبقي عند هذا المستوى العام القادم، لكن من المنتظر أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.6 بالمئة في 2024 .

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول: “إذا أظهرت قراءات التضخم حاجة لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع فسنفعل ذلك”.

وأضاف: “لدينا خطة لزيادة أسعار الفائدة بشكل مطرد على مدار عام”.

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