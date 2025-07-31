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لأول مرة منذ 2022.. كاليفورنيا تستورد البنزين السعودي

منذ 38 دقيقة
كاليفورنيا

كاليفورنيا

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أظهرت بيانات من شركة كبلر لتحليلات النفط أن مستوردي الوقود في كاليفورنيا تلقوا البنزين من ميناء الجبيل الصناعي في السعودية بعد أن ساعدت أعمال الصيانة في أكبر مصفاة في العالم بالهند على إتاحة فرصة مراجحة نادرة.

وقالت كبلر إنه جرى تفريغ ثلاث شحنات بنزين بإجمالي 886 ألف برميل تقريبا، من ميناء الجبيل الصناعي السعودي على مدى الأشهر الماضية، في محطات أوليمبوس بجنوب كاليفورنيا.

ولم تتلق كاليفورنيا واردات وقود من السعودية منذ 2022.

واستوردت خلال العام الحالي نحو 40 بالمئة من شحنات البنزين من ميناء جامناجار الهندي الذي تعرض لإغلاق بسبب الصيانة في أبريل نيسان.

وقال يوي توريكاتا المحلل لدى كبلر إن ذلك دفع المشترين إلى اللجوء إلى السعودية كمورد بديل.

وارتفعت واردات كاليفورنيا من الوقود إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات في مايو أيار بعد أن لجأت ثاني أكبر ولاية أمريكية مستهلكة للنفط إلى طرق أخرى غير معتادة لتعويض انقطاع الإنتاج من المصافي المحلية.

    المصدر :
  • رويترز

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