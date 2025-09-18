لأول مرة منذ 25 عاماً.. وزير الخارجية السوري في واشنطن

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يخاطب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع حول الوضع في سوريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس 18\9\2025 في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية منذ تولي الحكام الإسلاميين الجدد السلطة في دمشق العام الماضي.

ونقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن السناتور الأمريكي لينزي جراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة، وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما، مع مشرعين أمريكيين لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده.

وأخبر غراهام موقع “أكسيوس” أنه من المقرر أن يلتقي هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني، الخميس، لمناقشة عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين، مثل قانون قيصر، ورفعها بشكل دائم.

ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، غداً الجمعة، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”.

وقال غراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسمياً نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل، وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق على زيارة الشيباني.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن توقف بموجبه إسرائيل الضربات الجوية وتسحب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا.

وذكرت “رويترز” هذا الأسبوع أن واشنطن تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونفى الشرع أن تكون الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على سوريا، قائلاً إن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط.