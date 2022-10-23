لأول مرة منذ 3 سنوات.. يوم بلا وفاة ولا إصابة بكورونا في كل الدول العربية

منذ استجد وظهر في ديسمبر 2019 بمدينة يوهان الصينية، ثم شمّر عن ساعديه وانتشر بالقتل غير الرحيم في معظم العالم، لم يترك “كورونا” وتوابعه دولة أو منطقة إقليمية استوطن فيها، إلا الجمعة الماضي بالنسبة للعرب، فقد كان يوما نادرا، لم تحدث فيه أي وفاة أو إصابة في كل المنطقة العربية.

نجد ذلك في ما ورد السبت بموقع “وورلد ميترز” الراصد من مقره في الولايات المتحدة كل النشاط “الكوروني” في المعمورة لحظة بلحظة، من إصابات ووفيات جديدة بكل دولة أو منطقة، والمتقاربة بياناته مع ما تبثه جامعة “Johns Hopkins University” الأميركية في موقعها يوما بعد يوم، حيث لاحظت “العربية.نت” من اطلاعها فيworldometer مساء السبت 22\10\2022، عدم وجود أي وفاة أو اصابة في أي دولة عربية، ولأول مرة منذ 3 سنوات تقريبا.

العالم العربي هو في حالة طرد رادع ووداع لفيروس راحل عنه شيئا فشيئا، وغير مأسوف عليه، فقد أحدث أكثر من 632.662.000 اصابة، مع قتل ما يزيد عن 6.581.000 في العالم، منهم 171 ألف قتيل عربي، وتسجيل أكثر من 13 مليون اصابة في الدول العربية، بحسب ما يبدو من جدول معروض أدناه، مجتزأ من آخر عام وشامل وردت بياناته في “وورلد ميترز” أمس السبت.

والجدول هو لما كانت عليه الحالة “الكورونية” يوم الجمعة 14\10\2022 الماضي في 19 دولة عربية، وهو النادر الذي خلا من أي وفاة وإصابة، مع ملاحظة ما توضحه بيانات الجدول، من أن عدد الذين تعافوا من الاصابات بلغ أكثر من 12 مليونا و500 ألف، فيما بقي ما يزيد عن 21 ألفا تحت العلاج، بينهم 864 في حالة حرجة الا أن العلاج هنا، ليس في المستشفيات بالضرورة، بل هي اصابات أبلغ عنها أصحابها، وعالجوا أنفسهم منها، وليس معروفا بعد من نجا أو فارق الحياة منهم بسببها، مع الترجيح بأن لا يتم الابلاغ عن أي وفاة.

ومن يطلع على بيانات “worldometer” الأحد، سيجد أن 14,582,732 مصابا بالعالم، لا زالوا خاضعين لعلاج ما من “كوفيد-19” أو أحد توابعه، بينهم 38,568 بحالة حرجة. أما أكثر 10 دول ابتلاها الوباء بالضرر، وهي بحسب الموقع: الولايات المتحدة والهند وفرنسا وألمانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا، فعانت وحدها من نصف عدد الاصابات والوفيات في العالم، حيث فتك الفيروس بأكثر من 3 ملايين و300 ألف من مواطنيها في 3 سنوات.