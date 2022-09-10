السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 30 شهراً.. المحكمة العليا الأمريكية تفتح أبوابها للجمهور

منذ ساعة واحدة
المحكمة العليا الأمريكية

المحكمة العليا الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، في وقت متأخر يوم الجمعة إن المحكمة العليا الأمريكية ستسمح للجمهور مجددا بالحضور الشخصي للاستماع للمرافعات لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام بعد إغلاق بسبب جائحة كورونا.

وسيبدأ قضاة المحكمة التسعة -الذين تم تطعيمهم جميعا ضد كوفيد-19- في نظر القضايا مجددا عندما تبدأ فترة العمل التالية للمحكمة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” وموقع كولورادو بوليتيكس الإعلامي المحلي أن روبرتس أعلن استئناف السماح للجمهور بالحضور أثناء كلمة في مؤتمر بمدينة كولورادو سبرينجز.

ولم يرد المتحدثون باسم المحكمة على الفور على طلبات التعليق.

ولم يُسمح لأي أفراد من الجمهور بدخول مبنى المحكمة المقابل لمبنى الكونجرس الأمريكي منذ تطبيق القيود لمكافحة الجائحة في مارس آذار 2020، حتى مع تخفيف القيود في الأماكن الرسمية في واشنطن قبل أشهر.

وبعد بداية الجائحة، غيرت المحكمة طريقة عملها. ففي مايو أيار 2020، بدأت في الاستماع إلى الدفوع الشفوية عن طريق التواصل عن بعد، بدل من الحضور الشخصي، مع بث صوتي مباشر يتم توفيره للجمهور لأول مرة.

واستأنف القضاة الاستماع للدفوع الشفوية وجها لوجه في أكتوبر تشرين الأول 2021. وتم السماح بحضور محامين وموظفي محكمة وصحفيين في قاعات محدودة المقاعد، لكن لم يسمح لأفراد الجمهور بذلك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
بيان بريطانيا فرنسي ألماني حادّ اللهجة.. "موقف إيران يقوض المحادثات النووية"
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تطور تكتيكي.. القوات الأوكرانية تدخل مركز سكك حديدية مهم للإمدادات الروسية
بحرية الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كاميلا باركر والأمير تشارلز
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب
إيف جوبز
بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز
الدولار
دولار السوق السوداء على معدله المرتفع... كم بلغ؟