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لأول مرة منذ 4 أشهر.. السعودية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا

28 - مارس - 2021
السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا

السعودية ترفع بعض قيود كورونا

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سجلت السعودية 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى تتجاوز فيها الإصابات حاجز الـ 500 إصابة منذ 29 سبتمبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس في البلاد قد وصل إلى387292 ألفاً و292 حالة مؤكدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وقد جرى تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 376 ألفاً و203 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل سبع حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6637 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4452 حالة، منها 630 حالة حرجة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة السعودية، كانت قد أعلنت إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس (كورونا) في البلاد تجاوز الثلاثة ملايين و500 ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة

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