الجمعة 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 40 يوما.. الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا

24 - مايو - 2021
الهند تواصل تسجيل الأرقام القياسية بكورونا

الهند تواصل تسجيل الأرقام القياسية بكورونا

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤولو الصحة في الهند يوم الاثنين عن أدنى معدل إصابة يومي بـ”كوفيد – 19″ خلال ما يقرب من 40 يوما.

وسجل المسؤولون 222315 إصابة جديدة يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 27 مليونا منذ بدء الوباء.

واليوم أيضا، تجاوزت الدولة الواقعة في جنوب آسيا المرحلة القاتمة المتمثلة في 300 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد – 19، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ويعتقد الخبراء أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أكبر بكثير.

وبينما شهدت المدن الكبرى علامات تحسن في الأيام الأخيرة، لم ينته الفيروس من الهند بأي حال من الأحوال.

ويبدو أنه قد تسبب بالفعل في خسائر مروعة في المناطق الريفية الشاسعة بالبلاد، حيث تعيش غالبية السكان وحيث تكون الرعاية الصحية محدودة.

ومددت العاصمة الهندية نيودلهي الإغلاق العام بسبب كورونا، لكبح انتشار الفيروس في ظل الأرقام القياسية التي تسجلها العاصمة ومعظم مناطق الهند.

وأعلن رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجرو تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 أيار/مايو الجاري.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن كيجروال القول إن عملية الخروج من إجراءات الإغلاق ستبدأ في 31 أيار/مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع.

    المزيد من أخبار العالم

    حقول قمح
    هل تمنع الصوامع على الحدود الأوكرانية روسيا من وضع يدها على الحبوب؟
    علما أميركا والصين
    أميركا والصين تناقشان المخاوف المتزايدة بشأن تجربة نووية من كوريا الشمالية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: نسهّل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية عبر بحر آزوف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    مصرف لبنان
    أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟