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لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع الصادرات الصينية إلى روسيا

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 9:28 صباحًا
صادرات الصين

صادرات الصين

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أفادت بيانات الجمارك الرسمية بأن الصادرات الصينية إلى روسيا ارتفعت بقوة في شهر تموز بعد تراجع استمر أربعة أشهر.

وأشارت حسابات لرويترز، بناء على بيانات جمركية نُشرت يوم الأحد، إلى ارتفاع الصادرات إلى روسيا الخاضعة للعقوبات 22.2 في المئة في تموز، مقارنة بالعام الذي سبقه من حيث القيمة الدولارية ، متخليةً عن تراجعها بنسبة 17 في المئة في حزيران فيما يمثل أول نمو منذ آذار.

وحافظ نمو الواردات من روسيا على وتيرة مرتفعة عند 49.3 في تموز، على الرغم من أنها أبطأ من زيادة بلغت 56 في المئة في حزيران وارتفاع بلغ 79.6 في أيار.

هذا وتعدّ روسيا مصدرًا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية للصين.

وفي خضم حرب أوكرانيا المستمرة، كانت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في أيار وحزيران مع استفادة المشترين الصينيين من الإمدادات منخفضة السعر.

غير أن إمدادات النفط المحملة من الموانئ الروسية إلى الصين انخفضت إلى 21.3 مليون برميل في يوليو تموز، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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