لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إسرائيل تُجري سلسلة تغييرات في المناصب العليا

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، سلسلة تغييرات في المناصب العسكرية العليا لأول مرة منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الجيش في بيان إنه تم تعيين قائد جديد للوحدة المتعددة المهام بدلاً عن روي ليفي الذي قتل في هجمات السابع من أكتوبر، وتعيين قادة جدد للواء غولاني واللواء الجنوبي في فرقة غزة واللواء الأول.

وتضم القائمة ثلاثة قادة كبار برتبة بريغادير جنرال، و11 قائداً جديداً برتبة كولونيل، بالإضافة إلى 26 آخرين تم نقلهم بين الوحدات بنفس الرتبة.

وطالت التعيينات عشرات المناصب في صفوف الجيش، بالإضافة لمناصب أخرى في الملحقيات العسكرية في عدد من دول العالم، بحسب بيان الجيش.

وأوضح البيان أن التعيينات تنتظر موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت لتدخل حيز التنفيذ.