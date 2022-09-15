الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 7 سنوات.. اليابان تقترح نظامًا لتوفير الطاقة في الشتاء

منذ 7 دقائق
علم اليابان
A A A
طباعة المقال

أفادت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن مصادر رسمية، بأن الحكومة اليابانية قد تطرح لأول مرة منذ 7 سنوات نظامًا لتوفير الطاقة في فصل الشتاء، وتحثّ الأسر والشركات على خفض استهلاكها للكهرباء.

ووفقا للوكالة، يُعقد يوم الخميس اجتماع للجنة الخبراء حول مسألة إمدادات الطاقة في البلاد في فصل الشتاء على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، ولمناقشة التدابير لمنع انخفاض عامل احتياطي الطاقة إلى ما دون المستوى الحرج البالغ 3٪.

ويشتمل توفير الكهرباء على استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتدفئة المساحات، ولكنّ تقليل استهلاك الكهرباء للأغراض الثانوية – اللوحات الإعلانية، وشرح تشغيل أجهزة الإضاءة والتلفاز في المتاجر ونوافذ المتاجر، وغيرها.

كما أدخلت الحكومة اليابانية خلال فترة الصيف، على خلفية موجة حر قياسية، نظامًا لتوفير الكهرباء لأول مرة منذ عام 2015، والذي سيستمر حتى نهاية أيلول.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
ثلثا أعضاء مجلس وكالة الطاقة الذرية يؤيدون بيانا غربيا للضغط على إيران
ارتفاع مؤشرات التضخم في الأرجنتين
التضخم في الأرجنتين يقفز إلى حوالي 80%
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تفاصيل مثيرة.. محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية عباس الحلبي
تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
شقيقة سالي حافظ
بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟
جبران باسيل
باسيل... "لي بيرفع راسو بالتيار بدي قصّو"