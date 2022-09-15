لأول مرة منذ 7 سنوات.. اليابان تقترح نظامًا لتوفير الطاقة في الشتاء

أفادت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن مصادر رسمية، بأن الحكومة اليابانية قد تطرح لأول مرة منذ 7 سنوات نظامًا لتوفير الطاقة في فصل الشتاء، وتحثّ الأسر والشركات على خفض استهلاكها للكهرباء.

ووفقا للوكالة، يُعقد يوم الخميس اجتماع للجنة الخبراء حول مسألة إمدادات الطاقة في البلاد في فصل الشتاء على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، ولمناقشة التدابير لمنع انخفاض عامل احتياطي الطاقة إلى ما دون المستوى الحرج البالغ 3٪.

ويشتمل توفير الكهرباء على استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتدفئة المساحات، ولكنّ تقليل استهلاك الكهرباء للأغراض الثانوية – اللوحات الإعلانية، وشرح تشغيل أجهزة الإضاءة والتلفاز في المتاجر ونوافذ المتاجر، وغيرها.

كما أدخلت الحكومة اليابانية خلال فترة الصيف، على خلفية موجة حر قياسية، نظامًا لتوفير الكهرباء لأول مرة منذ عام 2015، والذي سيستمر حتى نهاية أيلول.