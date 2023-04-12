لأوّل مرّة منذ أكثر من 12 عامًا.. وزير الخارجية السوريّ يصل إلى السعوديّة

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

هذا ورحّب الخريجي بالمقداد الذي يزور المملكة في إطار دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.