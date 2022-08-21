لإحياء ذكرى الغزو السوفيتي.. تشيكيون يرسلون تبرعات لأوكرانيا

قالت السفارة الأوكرانية في جمهورية التشيك، الأحد، إن مواطنين من التشيك تبرعوا لأوكرانيا بمبلغ 1968 كورونة (80 دولارا) بالضبط لكل منهم لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا ولإحياء ذكرى غزو القوات التي قادها السوفييت لما كانت تسمى تشيكوسلوفاكيا في عام 1968.

ويدخل الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع المقبل شهره السابع بعدما أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر الملايين على الفرار وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

واستخدم التشيكيون رمز دفع خاصا للتبرع بمبلغ قدره 1968 كورونة (80 دولارا) على حساب موجود بالفعل أنشأته سفارة أوكرانيا في جمهورية التشيك لجمع الأموال.

وقالت السفارة على تويتر “حتى في عطلة نهاية الأسبوع، تصل العشرات والعشرات من المدفوعات بقيمة 1968 كورونة إلى حسابنا، شكرا جزيلا لكم أيها الأصدقاء من التشيك!”

وفي 21 أغسطس آب 1968، عبرت جيوش الاتحاد السوفيتي وحلفائه الحدود إلى تشيكوسلوفاكيا، التي كانت كذلك عضوا في الكتلة الشرقية، لسحق حركة إصلاحية جرى تدشينها في وقت سابق من ذلك العام وعُرفت باسم “ربيع براج”.

وقتلت القوات عشرات المدنيين ودفع الاحتلال اللاحق بعشرات الألوف للفرار إلى الخارج. لكن القوات غادرت في نهاية المطاف بعد سقوط الحكم الشيوعي في عام 1989.