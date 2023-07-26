لإزالة الألغام.. تعهدات بمنح أوكرانيا 244 مليون دولار

قالت يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن حلفاء كييف تعهدوا بتخصيص 244 مليون دولار بالإضافة إلى معدات خاصة من أجل جهود إزالة الألغام في البلاد.

وأضافت سفيريدينكو، وهي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد أيضا، في بيان على موقع الحكومة الإلكتروني “مهمتنا ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة بأكملها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما أيضا تسريع هذه المهمة… هذه مسألة انتعاش اقتصادي لأنه كلما أسرعنا في استخراج الألغام من الأرض تطور العمل عليها بشكل أسرع”.

لغمت روسيا مساحات شاسعة من أراضي أوكرانيا بعدما أوقفت غزوها الشامل الأولي في النصف الأول من العام الماضي قبل أن تنقل قواتها إلى الشرق.

قدرت وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل ديسمبر كانون الأول أن نحو 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية بحاجة إلى فحص لاحتمال وجود ألغام ومتفجرات. وهذه المساحة تقارب نصف مساحة ألمانيا.

الألغام من العقبات الرئيسية

ووفقا لخبراء غربيين، تعتبر كثافة حقول الألغام وجودتها وبراعة تثبيتها من بين العقبات الرئيسية التي حالت دون نجاح العملية الهجومية الأوكرانية. وقد وعدت الولايات المتحدة بأن تتضمن الحزمة التالية من المساعدة العسكرية عددا إضافيا من المركبات القتالية برادلي إم-2 تعويضا عن الخسائر التي تكبّدتها القوات الأوكرانية في الهجوم الأخير. لكن الحلفاء الأوروبيين لن يتمكنوا في هذه المرحلة من توفير دبابات ليوبارد 2 إيه 6 وكاسحات الألغام ليوبارد 2 آر.

ونقلت غازيتا عن فوربس قولها إن القوات الأوكرانية لو تمكنت من اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي في المنطقة المذكورة لتمكّنت حينها من التقدم إلى توكماك التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوبا. وإذا استولت القوات المسلحة الأوكرانية على توكماك فسيكون بمقدورها مهاجمة ميليتوبول الواقعة على بعد 60 كيلومترا على طول الطريق السريع “تي 0401”.