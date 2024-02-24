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لإظهار التضامن مع أوكرانيا.. زعماء غربيون يصلون إلى كييف

منذ 21 دقيقة
الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بأزمات عديدة على مستوى العالم

الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بأزمات عديدة على مستوى العالم

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وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف اليوم السبت 24\2\2024 لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا سويا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة.

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق اليوم السبت 24\2\2024 من كييف يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجهت له دعوة للانضمام إلى النقاش.

    المصدر :
  • رويترز

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