لإظهار الدعم.. مبعوث روسي لتقي بقائد الجيش السوداني في بورتسودان

زار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف السودان الاثنين في إشارة لدعم الجيش السوداني الذي يخوض حربا مستمرة منذ عام مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

والتقى بوجدانوف، وهو أيضا ممثل خاص للشرق الأوسط وأفريقيا، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

والمدينة الساحلية قاعدة للجيش ومسؤولي الحكومة منذ سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم في وقت مبكر من الصراع.

وقال بوجدانوف إن زيارته قد تؤدي إلى زيادة التعاون، وعبر عن دعمه “للشرعية القائمة في البلاد المتمثلة في مجلس السيادة”، بحسب بيان للمجلس الذي يرأسه البرهان.

وهناك حالة من عدم اليقين إزاء ولاءات روسيا في السودان بسبب علاقاتها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الذي زار موسكو عشية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي العام نفسه، قال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة متورطة في تعدين الذهب بشكل غير قانوني في السودان وتنشر معلومات مضللة. وقالت فاجنر العام الماضي إنها لم تعد تعمل في السودان.

وبدأت روسيا تسليم وقود الديزل إلى السودان هذا الشهر، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وكانت موسكو قد أبدت اهتماما بقاعدة بحرية على ساحل السودان على البحر الأحمر.