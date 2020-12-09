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لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات…ترامب يتعهد بالتدخل في دعوى قضائية

منذ 36 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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بفرص نجاح شبه معدومة، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل في دعوى قضائية، رفعتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدة على تويتر “سنتدخل في قضية تكساس (بالإضافة إلى ولايات أخرى عديدة). هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى النصر!”

واستهدفت الدعوى القضائية، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء المدعي العام الجمهوري لتكساس كين باكستون، ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب زورا أنه الفائز وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير على نطاق واسع.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية أو وزارة العدل الأميركية هي التي ستتخذ الخطوة.

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