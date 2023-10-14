لإنهاء الحرب في غزة.. العاهل الأردني يتوجه إلى أوروبا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للإعلام الرسمي إن العاهل الأردني الملك عبد الله يغادر البلاد اليوم السبت 14\10\2023 للقيام بجولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب “الإسرائيلية على غزة”.

ويقول مسؤولون إن الملك عبد الله، الذي التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة 13\10\2023، أجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا.

وفي وقت سابق قال الصفدي السبت إن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو “الهاوية”.

وأضاف الوزير في بيان أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها لسكان القطاع على مغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع خرق “فاضح” للقانون الدولي.