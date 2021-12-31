الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لإنهاء سياسة إبقاء المهاجرين في المكسيك.. بايدن يلجأ إلى المحكمة العليا

منذ 35 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا التدخل لإنهاء سياسة الهجرة، وتتمثل بإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء مراجعة ملفاتهم.

وعرضت حكومة الرئيس الديمقراطي القضية على المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، لتنظر في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت خلال الشهر الجاري باستمرار البرنامج الذي أطلق عليه اسم “البقاء في المكسيك” وبدأ تطبيقه في 2019 من قبل الإدارة السابقة.

وعندما وصل إلى البيت الأبيض في يناير 2021، بدأ جو بايدن بسرعة تفكيك السياسة المثيرة للجدل التي تسمى رسميا “بروتوكولات حماية المهاجرين”. لكن محكمة في تكساس أمرت بإعادة العمل بها في أغسطس.

لذلك كان على الولايات المتحدة إعادة تفعيل هذه السياسة جزئيا بالاتفاق مع المكسيك، مع الطعن من دون جدوى، في القرار أمام محكمة استئناف فدرالية.

وقالت الإدارة في النص المعروض على المحكمة العليا إن هذا البرنامج “يعرض المهاجرين لمخاطر غير مقبولة” و”يقوض جهود السلطة التنفيذية لإدارة الهجرة الإقليمية”.

وسجلت السلطات المكسيكية وصول أكثر من 190 ألف مهاجر هذا العام بين يناير وسبتمبر، بزيادة ثلاث مرات عن 2020.

    المزيد من أخبار العالم

    علم تونس
    حركة النهضة في تونس تعلن اختطاف نائب رئيسها
    ألمانيا تدعم فرنسا في رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي
    علم مصر
    وفاة وزير الثقافة المصري السابق بعد تعرضه لوعكة صحية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    ربيع الهبر يكشف عن توقعاته لسعر الدولار الرسمي مطلع 2022
    تعبيرية
    واقعة غريبة.. سعودي يروي قصة وفاته ثم عودته للحياة
    شحنة كبيرة من الكبتاغون تم ضبطها في مرفأ بيروت
    ليست مادية فقط.. ما هي دوافع “حزب الله” في حرب المخدرات على دول الخليج؟