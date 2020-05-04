لإيجاد لقاح لكورونا.. أكثر من 8 مليارات دولار من الدول المانحة

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أطلقت منظمة الصحة العالمية وميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق مبادرة لأجل تسريع تطوير اللقاح .

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7,4 مليار يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تقديم بلاده 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح، مشددا على ضرورة “مشاركة اللقاح عند الحصول عليه مع كافة دول العالم”.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح للفيروس.

وقال: “من الضروري العمل على تطوير البنى التحتية الصحية لمكافحة فيروس كورونا.. ولا بد من التنسيق من أجل تسريع الأبحاث لإيجاد أدوية ولقاحات وجعلها متوفرة للجميع”.

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إنتاج اللقاح بشكل كبير عند التوصل إليه و”توزيعه على الجميع”.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فأوضحت أن بلادها ستساهم بـ572 مليون دولار، لدعم جهود مكافحة “كوفيد-19”.

وساهمت إسبانيا أيضا بمبلغ 50 مليون دولار، ومثلها من النرويج “لدعم منظمة الصحة العالمية”.

كما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تقديم 834 مليون دولار للمساهمة في القضاء على كورونا.