لابيد: إسرائيل تعمل ما بوسعها لضمان سلامة العسكريين الروس في سوريا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن علاقات “دافئة وودية” تربط بين بلاده وروسيا، وأن إسرائيل تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان سلامة العسكريين الروس الموجودين في أراضي سوريا.

وقال لابيد في مقابلة أجرتها معه قناة RTVI الروسية نشرت مقتطفات منها اليوم الجمعة، إن روسيا “مهمة جدا” بالنسبة لبلاده، ولدى البلدين اتصالات في المجال الأمني وهذا “يتعلق بما يحدث في سوريا”.

وقال: “إنهم (الروس) يعلمون أننا لن نتسامح مع وجود إيراني طويل الأمد في سوريا. هناك قوات روسية (في سوريا)، وهذا يفرض التزاما سواء علينا أو عليهم. بعد حادث (إسقاط طائرة) “إيل” (الروسية)، تبذل إسرائيل قصارى جهدها من أجل سلامة الجنود الروس في سوريا. لدينا آلية خاصة للاتصالات. وبالطبع لدينا علاقات دبلوماسية ودية للغاية ودافئة”.

وكانت طائرة عسكرية روسية من طراز “إيل-20” قد تحطمت في سبتمبر 2018 قرب اللاذقية بعد إصابتها بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية أثناء تصديها لغارة إسرائيلية.

وحملت وزارة الدفاع الروسية الطيران الإسرائيلي مسؤولية تحطم “إيل-20″، وقالت إن 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع “إف-16” عرضت الطائرة الروسية التي كانت في طريق العودة إلى قاعدة حميميم، للخطر إذ تسترت بها أثناء هجومها على مواقع سورية في محافظة اللاذقية، ما جعلها هدفا للمضادات الجوية السورية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متن الطائرة.