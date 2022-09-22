لابيد: الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين الشيء الصحيح لإسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس 22\9\2022 إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين وكرر أن إسرائيل ستفعل “كل ما يلزم” لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.

وتتماشى تعليقاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه لحل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل في آب، وتأتي بعد سنوات من تجنب القادة الإسرائيليين أي ذكر لهذه القضية في الأمم المتحدة.

وقال لابيد: “الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا”، مضيفاً أن أي اتفاق سيكون مشروطاً بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل.