لابيد: الحرب بغزة ستنتهي بلا صفقة والهدوء بالجنوب سيهدئ جبهة الشمال

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، إن الحرب ستنتهي من دون إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حماس، معتبرا أن الهدوء في الجنوب سيؤدي لتهدئة في الشمال وهذا هو الخيار الأفضل.

وشدد لابيد في تصريحات له، على أنه يجب على إسرائيل ألا تهاجم إيران وحدها وأن تجند العالم لهذه الغاية، ولهذا السبب يجب وقف الحرب، وفق تعبيره.

وفي شأن آخر، أكد لابيد أن لا اتصالات حتى الآن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مشددا على أنه لن يدخل في أي ألعاب، وقال: “هناك حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فورا”.

وعن تجنيد المتشددين اليهود، قال لابيد، إن “المحكمة العليا قالت كلمتها.. هناك قانون يطلب من اليهود المتشددين التعبئة.. الجيش لا يحتاج إلى التفكير في السياسة، فهو سيجند العدد الذي يحتاجه”.

وكان أهالي قتلى 7 أكتوبر وأقارب الأسرى الموجودين في غزة، قدموا الخميس، التماسا أمام المحكمة العليا في إسرائيل يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكشف حقيقة ما جرى بأحداث 7 أكتوبر.

وطالب الأهالي اللجنة “بالتحقيق في المستوى السياسي والأمني والخدمة العامة وكل من كان له يد في العمليات والقرارات التي أدت إلى الفشل” في 7 أكتوبر.