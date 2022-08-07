لابيد: العملية العسكرية في غزة ستستمر

عقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” اجتماعا أمس السبت لبحث تداعيات العملية العسكرية على قطاع غزة، وتلقى رئيس الحكومة، يائير لابيد، مراجعة شاملة من الأجهزة الأمنية لأهداف العملية وغاياتها.

وتم إحاطة المسؤولون الحكوميون على المستجدات، ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن المسؤولين تم إبلاغهم بأن معظم أهداف العملية التي تم تحديدها في البداية تحققت، وأن إسرائيل لا ترغب في توسيع العملية.

وصباح اليوم الأحد، بارك رئيس حكومة الاحتلال استشهاد القيادي بالجهاد الإسلامي، خالد منصور، قائلا: “هذا جهد عملي وإنجاز غير عادي”، موجها الشكر لوزير الجيش، بيني جانتس، ورئيس الأركان وقائد الشاباك”.

وأوضح لابيد أن الجيش الإسرئيلي سيواصل مهاجمة أهداف الجهاد الإسلامي، قائلا: “نتصرف بطريقة مسؤولة من أجل تقليل الضرر، وأن العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريا”.

من جانبه، أفاد موقع “والاه” أن رئيس الشاباك، رونين بار، أوصى خلال اجتماع أمس بضرورة بذل الجهود لإنهاء العملية العسكرية في غزة خوفا من تورط إسرائيل في عملية أوسع نطاقا، مؤكداً أن العملية حققت بالفعل أهدافها المخطط لها.

وأشار إلى أن العملية “حققت هدفا استراتيجيا بالفصل بين حماس والجهاد الإسلامي” – بحد وصفه.

ولفت “والاه” إلى أن مسئولين إسرائيلي خلال اجتماع الكابينت أعربوا عن اعتقادهم بضرورة إنهاء العملية.