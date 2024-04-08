لابيد ناقش مع بلينكن الحاجة إلى التوصل لحل في غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين الحاجة إلى التوصل إلى حل في غزة خاصة إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف لابيد للصحفيين بعد مباحثاته مع بلينكن أن اتفاق الرهائن صعب لكنه ممكن، مشيرا إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق أيضا حيال الوضع الإنساني في غزة وضرورة تجنب إيذاء سكان القطاع.

فيما قال البيت الأبيض إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز زار القاهرة في مطلع الأسبوع لإجراء “جولة جادة” من المباحثات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن الحركة الفلسطينية تدرس حاليا اقتراحا جديدا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس الأحد، لكن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.