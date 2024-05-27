لابيد: نتنياهو غير مؤهل ليبقى رئيسا للحكومة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو غير مؤهل ليبقى رئيسا للحكومة وإنه فشل في أداء مهمته.

وأضاف لبيد في كلمته أمام الكنيست إن الحكومة الإسرائيلية غير شرعية وإن رئيسها بنيامين نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة حسب قوله.

ووجه لبيد خطابه إلى نتنياهو قائلا: وزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل ويدمرون مستقبل أبنائنا وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا فلماذا ما زلت رئيسا للحكومة؟.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن غارة جوية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين في رفح لم يكن مقصودا أن تُسقط قتلى وجرحى من المدنيين وإنها سيجري التحقيق فيها.

وأضاف في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين “في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي”.

وتابع “نحقق في الواقعة وسنتوصل إلى استنتاجات، لأن هذه سياستنا”.