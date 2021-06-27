لابيد يتحدث عن خلافات مع واشنطن.. وحلها يبدأ بهذا الأمر

تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقائه نظيره الأمريكي باتّباع نهج أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة، لكنن أعرب عن قلقه إزاء المحادثات الجارية بشأن النووي الإيراني.

وفي مستهل الاجتماع بين الوزيرين في روما إن، أكد لابيد أنه “لدى إسرائيل تحفظات شديدة بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي يتم الإعداد له في فيينا.. نعتقد أن السبيل لبحث هذه الخلافات هو من خلال حوارات مباشرة ومهنية، وليس في مؤتمرات صحافية”.

وتابع لبيد “في السنوات الأخيرة ارتُكبت أخطاء”، في إشارة إلى التقارب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو والحزب الجمهوري الأميركي، وأضاف “سوف نصلح سويا تلك الأخطاء”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تختلف مع إسرائيل بشأن الأسلوب وليس الهدف فيما يتعلق بإيران، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على أساس شراكة مستدامة مع إسرائيل.

ويأتي هذا اللقاء بينما تجري مفاوضات تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا بشأن إيران وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقرار أحادي بعد ثلاث سنوات.