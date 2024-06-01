لابيد يحث نتنياهو على الإصغاء لبايدن بخصوص اتفاق غزة ويعرض دعمه

حث يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (السبت 1-6-2024) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هدنة في غزة تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بموجبها سراح الرهائن.

وعرض لابيد دعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف.

وكتب لابيد على إكس “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه”.

وأضاف “أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر (إيتمار) بن غفير وبتسلئيل سموتريش الحكومة”.