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لابيد يحذر إيران وحزب الله: لا تختبرونا

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2022 10:14 مساءً
يائير لابيد

يائير لابيد

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تهديدا مباشرا لكل من يحاول مهاجمة إسرائيل بالرد الحاسم، مؤكدا أن تل أبيب تعرف جيدا كيف تستخدم قوتها.

وقال لابيد، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إنه:” أقول لأولئك الذين يبحثون عن الشر لنا، ستعرف إسرائيل كيف تستخدم قوتها في مواجهة أي تهديد، أقول لكل من يسعى لأذيتنا من غزة إلى طهران ومن لبنان إلى سوريا، لا تختبرونا”.سرائيل كيف تستخدم قوتها في مواجهة أي تهديد، أقول لكل من يسعى لأذيتنا من غزة إلى طهران ومن لبنان إلى سوريا، لا تختبرونا”.

وأضاف أن “التهديد الإيراني هو التهديد الأول لنا، وسنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قوتها على حدودنا”.

وتابع: “إسرائيل تمد يدها إلى شعوب الشرق الأوسط، وهناك نعمة كبيرة في اتفاقيات إبراهيم، وكذلك في الاتفاقات التي لم تأت بعد”.

وجاء ذلك بعد قليل، من اعتراض الجيش الإسرائيلي 3 طائرات مسيرة قادمة من لبنان.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لـ”العين الإخبارية” إن “الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش، وتم اعتراضها”.

وتسلم لابيد، الخميس، رئاسة حكومة تصريف الاعمال الإسرائيلية حتى تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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