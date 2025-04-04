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لابيد يوجّه انتقادات لاذعة لنتنياهو: إذا لم تحترم قرار المحكمة العليا.. هذا ما سيحدث!

4 - أبريل - 2025
لابيد ونتنياهو

لابيد ونتنياهو

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وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تتواصل مظاهرات أهالي الأسرى المحتجزين في غزة للتنديد بموقفه وموقف حكومته الذي يشكل خطرا على ذويهم.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن لابيد قوله “إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر، فالحكومة أصبحت خارجة عن القانون”.

وأضاف “عندما تكون لدينا حكومة كارثية يجب فعل كل شيء لجعلها تخرج من حياتنا” وعبر عن أمله في أن “تعود الحكومة إلى رشدها في اللحظة الأخيرة”.

كما عبر زعيم المعارضة الإسرائيلية عن اعتقاده بأن الانتخابات ستجرى خلال العام المقبل، معتبرا أن “تأجيلها يعني إلغاء الديمقراطية”.

مشغولون بقضايا تافهة

أما سيلفيا كونيو والدة اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة فقد انتقدت نتنياهو وحكومته قائلة “ليس لدى الحكومة الجرأة لتقول لنا إننا لا نعني شيئا فهم مشغولون بقضايا تافهة”.

كما نقلت الصحيفة عن والدي الجندي الأسير متان أنغريست أنهما سينشران فيديو للحظة “خطفه” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيذهبان حتى النهاية لإعادته.

وعلى الصعيد نفسه، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت “عن والد الجندي الأسير بغزة نمرود كوهين قوله “إن قضية المخطوفين ليست على سلم أولويات الحكومة”.

وأضاف كوهين أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس اجتمع مع عائلات الأسرى وقال “إن الضغط العسكري سيسهم في إعادة المخطوفين وأنه يأمل أن يعيد الضغط المخطوفين بعدما ذكّرته العائلات بأن سنة ونصف سنة من الضغط لم تنجح في ذلك”.

وقد خرجت مظاهرات في تل أبيب لأقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام مقر حزب الليكود ، مطالبة بالإفراج عن جميع “الرهائن” وإنهاء الحرب.

مظاهرات ومواجهات

وحمل المتظاهرون الإسرائيليون -الذين انطلقوا من أمام سفارة المجر- شعارات ضد نتنياهو الذي يزور بودابست حاليا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مواجهات وقعت مساء أمس في تل أبيب بين الشرطة ومحتجين يطالبون بوقف الحرب واستعادة الأسرى المحتجزين في غزة

وقبيل المواجهات، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة هددت المتظاهرين باستخدام القوة ما لم يتم إخلاء المكان.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، شارك المئات في المظاهرات التي خرجت في وسط تل أبيب.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف الحرب وإعادة كل الأسرى، وتتهم نتنياهو بتعريض حياة المحتجزين المتبقين في غزة للخطر بعد أن استأنفت حكومته العمليات العسكرية بالقطاع.

وتصاعدت الآونة الأخيرة المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، ولكن نتنياهو توعد بزيادة الضغط العسكري على غزة، مدعيا أن ذلك سيجبر حركة حماس على إعادة المحتجزين.

    المصدر :
  • الجزيرة

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