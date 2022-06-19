لاجئو شرق أفريقيا سيواجهون خفضًا غذائيًا بنحو 50%

ترخي الحرب الروسية – الأوكرانية بظلالها على العالم كله، لا سيما على صعيد الأمن الغذائي. اذ يهدد نقص الامدادات الغذائية من حبوب وزيوت ملايين الناس حول العالم.

في هذا الاطار، أكد برنامج الأغذية العالمي، أن لاجئى شرق أفريقيا سيتلقون حصصًا غذائية أقل في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي الى أن ثلاثة أرباع لاجئي شرق أفريقيا سيواجهون خفضا غذائيا بنحو 50%.

في وقت سابق، أعرب الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن تشاؤمه بما يخص استئناف تصدير الحبوب، اذ كشف أنه لا يرى فرصة كبيرة في التوصل إلى اتفاق مع روسيا في الوقت الحالي لإخراج الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني.

في المقابل، أشار ماكرون أن هناك محادثات لتجديد خطوط السكك الحديدية التي تربط أوديسا بنهر الدانوب في رومانيا كبديل.

وقال ماكرون لقناة بي.إف.إم التلفزيونية وهو في طريق العودة من أوكرانيا: “علينا التحدث إلى روسيا بشأن الأمن الغذائي ويمكن تبرير (المناقشات) من خلال الاتصال مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة لإخراج الحبوب من أوديسا”.

وأضاف: “لكني لا أؤمن كثيرا بهذا المسار، لأنني أجريت بالفعل محادثات قبل بضعة أسابيع مع الرئيس (فلاديمير) بوتين، لكنه لم يرغب في قبول قرار من الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع”.