لاحتجاجه على الإصلاح القضائي.. إقالة كولونيل احتياط إسرائيلي

قالت القوات الجوية الإسرائيلية الخميس إنها أقالت ضابط احتياط في أول عقوبة يوقعها الجيش على ضباط احتجوا بشأن الإصلاح القضائي الذي تعتزمه الحكومة.

وقال الجيش في بيان إن الكولونيل “تصرف بما يخالف تعليمات قائد الفيلق بما لا يليق برتبته ومركزه”.

ولم يذكر البيان اسم الضابط أو مخالفاته.

وقال 37 طيار احتياط وملاحا من سرب طائرات إف-15 يوم الأحد إنهم لن يشاركوا في يوم تدريب “لتكريس وقتنا للحوار والتشاور من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية”.

ويعتزم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد إدخال تعديلات على النظام القضائي تحد من سلطات المحكمة العليا.

ويقول نتنياهو إن هذا سيعيد التوازن بين فروع الحكومة لكن منتقدين يرون أنه محاولة لتقويض استقلال القضاء، وواجهت الخطط أسابيع من الاحتجاجات.

وأثار الاحتجاج في صفوف الجيش غضب الإسرائيليين الذين يرون أن جيشهم يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة، ويشارك ضباط احتياط القوات الجوية في التدريب كمتطوعين دون التزام قانوني بالحضور.