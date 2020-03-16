لاحتواء كورونا .. المغرب وتركيا يعلقان الصلاة في المساجد

أعلنت المغرب وتركيا، الاثنين تعليق الصلاة في المساجد كإجراء احترازي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من اليوم الاثنين كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق اليوم إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارا من الاثنين.

وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.

ويأتي إعلان المغرب بالترامن مع إعلان تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وقال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس إن تركيا علقت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول التركي في كلمة للصحفيين، إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم إن تركيا رصدت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.