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لاستخدامها في أوكرانيا.. روسيا تعدل على ذخائر قديمة

منذ ساعة واحدة
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تحدثت تقارير انتشرت مؤخرا حول لجوء القوات الروسية لتكتيكات جديدة في الحرب على كييف عبر استخدام قنابل ضخمة مزود بأجنحة لضرب أهداف في عمق أوكرانيا.

ونشر عسكريون روس هذا الأسبوع ثلاثة مقاطع فيديو تظهر الاستعانة بهذه القنابل لتدمر مبان متعددة الطوابق في بلدات تسيطر عليها أوكرانيا بالقرب من الخطوط الأمامية في دونباس.

وفي أحد المقاطع يمكن ملاحظة قنبلة تقترب بشكل سريع قبل أن تضرب عدة مبان وتنفجر على شكل كرات نارية، وفي مقطع آخر ينهار مبنى بشكل كامل بعد تعرضه للقصف.

ويؤكد مسؤولون عسكريون أوكرانيون أن القوات الجوية الروسية باتت أكثر قدرة وفعالية بهذا السلاح الخاص، وهو عبارة عن قنابل “KAB”.

وترمز “KAB” إلى القنبلة الجوية القابلة للتوجيه، وهي قنابل قديمة غير موجهة تم تجهيزها بأجنحة قابلة للفتح ومجموعة أدوات توجيه دقيقة باستخدام النسخة الروسية من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

وهذا النوع من القنابل ظهر في ستينيات القرن الماضي أثناء حقبة الاتحاد السوفياتي السابق، لكن موسكو تمكنت من إدخال تعديلات عليها بإضافة مجموعات أجنحة لم تصمم الدفاعات الجوية لمواجهتها، مما يجعل من المستحيل تقريبا إسقاطها بعد إطلاقها، وبالتالي باتت قريبة جدا من تصميم القنابل الانزلاقية الأميركية الصنع.

ويتراوح وزن القنبلة الواحدة بين 500 إلى 3000 رطل، ما يجعل قوتها التدميرية كبيرة حيث يمكنها تدمير مبنى متعدد الطوابق بضربة واحدة.

يتم إسقاط هذا النوع من القنابل بواسطة طائرات مقاتلة على مسافة تصل إلى 40 كيلومتر من هدفها، بدلا من الطيران فوق الهدف، وتتميز بدقة محسنة وسرعة أكبر.

وتواجه الدفاعات الجوية التقليدية صعوبة في إسقاطها مقارنة بالصواريخ التقليدية والطائرات المسيرة لأنها تبقى في الجو لفترة قصيرة فقط.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تمكنت القوات الروسية من تحقيق تقدم ملحوظ على طول الجبهة الأمامية في الحرب مع القوات الأوكرانية.

من بين المناطق التي شهدت تفوقا روسيا مؤخرا مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا، وفقا لمعهد دراسات الحرب.

نقلا عن مسؤولين عسكريين وجنود أوكرانيين، قال المعهد إن القوات الروسية أطلقت أعدادا كبيرة من القنابل الانزلاقية على أجزاء من المدينة.

ويحذر محللون من أن روسيا تزيد من إنتاجها لهذا النوع من القنابل وبالتالي سيزيد من قوة نيران الكرملين على طول الخطوط الأمامية، حيث تقوم الطائرات المقاتلة الروسية بما يصل إلى 100 طلعة جوية يوميا على مواقع أوكرانية.

    المصدر :
  • الحرة

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