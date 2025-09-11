الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
لاغارد: اقتصاد منطقة اليورو "لا يزال في وضع جيد"

منذ ساعتين
كريستين لاغارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس إن اقتصاد منطقة اليورو “لا يزال في وضع جيد”، وإن الضبابية بشأن التجارة العالمية انحسرت بعد عدد من اتفاقيات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات لاغارد بعد أن أبقى المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض دون تغيير اليوم ورفع توقعاته للنمو لهذا العام على خلفية تزايد متانة الاقتصاد.

وأحجم البنك المركزي للدول العشرين في منطقة اليورو عن تقديم أي إشارة عن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وقالت لاغارد إن التضخم “حيث نريده أن يكون”، وأضافت “لكننا لسنا على مسار محدد مسبقا”، مكررة شعار البنك بأن قراراته ستظل تعتمد على البيانات الاقتصادية. وأشارت إلى أن قرار اليوم جاء بالإجماع.

وذكرت لاجارد أن الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية وارتفاع قيمة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل، وأشارت إلى أن حكومات المنطقة تخطط لإنفاق “كبير” على البنية التحتية والدفاع.

    المصدر :
  • رويترز

