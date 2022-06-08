لافروف: استئناف تصدير الحبوب متوقف على نزع الألغام من الموانئ

أعرب وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” الأربعاء، عن أمله في حل المشكلات المتعلقة بشحنات الحبوب من موانئ في أوكرانيا شريطة نزع كييف للألغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ.

وأضاف لافروف، متحدثًا بجوار نظيره التركي “مولود جاويش أوغلو” في أنقرة، أن “العملية العسكرية الخاصة” التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تسير وفقا للمخطط لها، وأن هناك حاجة لاستئناف محادثات السلام قبل أن يكون هناك أي فرصة لعقد محادثات بين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ونظيره الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”.

في السياق عينه، اعتبر مدير اتحاد الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه) “سيرهي إيفاشينكو” أن تركيا، التي تتفاوض مع روسيا لتأمين مسارات آمنة لصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة، ليس لديها النفوذ الكافي للتصرف كضامن.

وأمام مؤتمر للحبوب عبر الإنترنت في كييف، لفت الى أن إزالة الألغام الموجودة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود هي عملية قد تستغرق ما يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وأن على القوات البحرية التركية والرومانية المشاركة في العملية.

وقال أيضا إن ليس هناك نقاشات جارية عن تخفيض في سعر الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر البحر الأسود.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة الروسية للأنباء عن سلطات محلية قولها إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيرديانسك الأوكراني، الذي تحتله روسيا والمطل على البحر الأسود بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.

وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم. وحمّلت دول غربية روسيا مسؤولية احتمال حدوث مجاعة عالمية بسبب إغلاقها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود.