الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: الحرب الأهلية في أوكرانيا بعيدة عن النهاية

31 - ديسمبر - 2021
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحرب الأهلية في أوكرانيا، لا تزال بعيدة عن النهاية.

وذكر الوزير الروسي، أن سلطات كييف لا تنوي اتخاذ أية خطوات نحو تسوية الوضع في دونباس.

وتابع لافروف، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان خلال ذلك المساعي العسكرية لسلطات أوكرانيا.

وأضاف لافروف: “لا تزال بعيدة عن النهاية الحرب الأهلية في أوكرانيا المستمرة على مدى ثماني سنوات. ولم تتخذ سلطات هذه الدولة أية خطوات كانت لحل النزاع في دونباس على أساس اتفاقات مينسك التي لا بديل لها”.

وقال الوزير: “للأسف، نرى أن التطلعات العسكرية لسلطات كييف تحظى بدعم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، ويتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة وإرسال الخبراء العسكريين إلى هناك”.

وأشار لافروف إلى أنه وفقا لتصريحات كبار مسؤولي البنتاغون، أنفقت واشنطن منذ عام 2014، أكثر من 2.5 مليار دولار على احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. وتم في الميزانية الأمريكية للعام المقبل، تخصيص 300 مليون دولار أخرى لهذه الأغراض.

    المزيد من أخبار العالم

    سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
    تراجع الأسهم الأوروبية والتركيز ينصب على اليورو
    وكالة الطاقة الدولية
    وكالة الطاقة الدولية: أسوق النفط العالمية تسير على "حبل مشدود"
    الحجاج في مكة المكرمة
    بالفيديو انسيابية في حركة الحجاج بمشهد مميز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم