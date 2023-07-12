الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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لافروف: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي حتى يتخلى الغرب عن خططه لهزيمة موسكو

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع صحيفة إندونيسية نشرت اليوم الأربعاء، إن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف لصحيفة كومباس إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية.

ومن المقرر أن يحضر لافروف قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا هذا الأسبوع، وكذلك سيحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف لافروف في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت “لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية – ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف”.

وأردف قائلا “في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف”.

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا في كسب صراعها مع روسيا، وقد زودت القوى الغربية كييف بكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحديثة.

    المصدر :
  • رويترز

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