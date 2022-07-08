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لافروف: الغرب لا يسمح لكييف بالانخراط في عملية السلام

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 9:33 صباحًا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أنّ الدول الغربية لا تسمح لكييف بالانخراط في عملية سلام، مشيرًا الى أن روسيا لا يمكنها القبول بذلك.

وفي تصريح صحفي، قال لافروف، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية، إن رغبة الغرب في انتصار أوكرانيا على روسيا “في ساحة المعركة” تعيق احتمال عملية السلام.

وأوضح أنه إذا “إذا كان الغرب لا يريد المفاوضات، ولكن يريد انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة … فليس لدينا ما نناقشه مع الغرب، لأنه بهذه الأساليب، في الواقع، هو لا يسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية السلام>

في سياق متصل، اعتبر لافروف أن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة.

أمّا عن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ، فأعرب لافروف عن استعداد بلاده للتفاوض مع أوكرانيا وتركيا في هذا الشأن، لكن ليس واضحا متى يمكن إجراء مثل هذه المحادثات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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