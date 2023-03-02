الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: الغرب "يدفن" اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب

منذ 40 دقيقة
سيرجي لافروف

سيرجي لافروف

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، إن الغرب “يدفن بكل وقاحة” مبادرة حبوب البحر الأسود التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية.

ورغم أن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق، فقد انتقدت مرارا نهج الغرب تجاه المبادرة، التي أبرمت في يوليو الماضي، قائلة إن الدول التي فرضت عقوبات على موسكو لا تفعل ما يكفي لتخفيف القيود على الصادرات الروسية لا سيما الأسمدة.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، في إشارة إلى اتفاق الحبوب “الغرب يدفن بكل وقاحة المبادرة الإنسانية المعروفة التي توسط فيها الأمين العام للأمم المتحدة”.

وتنتهي المرحلة الحالية من الاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، في 18 مارس آذار. وسيتم تمديده إذا لم يبد أي طرف اعتراضا رسميا.

وقبل التمديد السابق للاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني، صعدت روسيا انتقاداتها له أيضا في محاولة للحصول على مزيد من التنازلات من الغرب، لكنها في النهاية سمحت بتمديده لمدة 120 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إنها لن توافق على تمديد ثان للاتفاق إلا إذا وُضعت مصالح المنتجين الزراعيين الروس في الاعتبار.

ولم تستهدف العقوبات الغربية القطاع الزراعي الروسي بشكل مباشر، لكن موسكو تقول إن العقوبات تؤثر على المدفوعات والشحن والتأمين وبالتالي تشكل “عائقا” أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.ث

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم السعودية
السعودية تطلق استثمارات بقيمة 192 مليار ريال
ارتفاع العجز التجاري في تركيا
العجز التجاري التركي يرتفع عقب الزلازل
الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تنخفض عند الفتح قبيل إعلان بيانات تضخم

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال تركيا - سوريا
العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
حفرة عمقها يزيد عن 12 مترًا في منطقة حرجية
بعد حفرة تركيا الغامضة.. هوّة بعمق 12 مترًا تُثير التساؤلات في لبنان!