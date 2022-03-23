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لافروف: الغرب يعمل حاليا على عزل روسيا

منذ 6 ساعات
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يريد أن يثبت وجوده على حساب تقويض الدول الأخرى.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن التطورات الأخيرة هي محاولة لإنشاء نظام عالمي جديد، وأن الغرب يسعى حاليا إلى إحياء العالم “أحادي القطب”.

وأكد لافروف، خلال كلمة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن الغرب تجاهل طلبات روسيا بالالتزام بالاتفاقات، وأنه يعمل حاليا على عزل روسيا.

وتابع قائلا “الغرب يدعم العنصرية والنازية الجديدة في أوكرانيا”.

وتابع لافروف أن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا صوب أوكرانيا يستمر بصرف النظر عما إذا كانت دولة معيّنة عضوا فيه أم لا، وأن الغرب يضيّق على كل من يرغب ببناء علاقات صداقة مع روسيا.

ولفت إلى أن حياة الروس شرقي أوكرانيا كانت في خطر لكن الغرب لا يهتم بذلك، متابعاً “قلنا مرارا إنه لا يجوز لدولة أن تضمن أمنها على حساب دولة أخرى”.

وأشار لافروف إلى أن هناك سخط لدى الغرب يتمثل في حملته المناهضة لروسيا طوال 8 سنوات، لافتا إلى أن هناك محاولات مستمرة لردع روسيا عبر العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الاتحاد الأوروبي ليس لاعبا مستقلا حاليا على الساحة الدولية.

وشدد على أن موسكو لا تتخلى عن أي مفاوضات مع واشنطن والاتحاد الأوروبي حتى في خضم عمليتها العسكرية، موضحاً أن الولايات المتحدة تحرك الجانب الأوكراني في المفاوضات.

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