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لافروف: الهجوم الأوكراني على روسيا بصواريخ أمريكية الصنع تصعيد غربي

19 - نوفمبر - 2024
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2024 5:31 مساءً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن شن أوكرانيا هجمات بصواريخ أمريكية الصنع على منطقة بريانسك الروسية إشارة واضحة إلى أن الغرب يريد تصعيد الصراع.

وأضاف لافروف للصحفيين في ريو دي جانيرو بالبرازيل “حقيقة استخدام صواريخ أتاكمز مرارا في منطقة بريانسك خلال الليل هي بالطبع إشارة إلى أنهم يريدون التصعيد”.

وتابع “من المستحيل استخدام هذه الصواريخ المزدة بتكنولوجيا متطورة من دون الأمريكيين، مثلما قال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مرارا وتكرارا”.

غير أن لافروف قال إن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لتجنب اندلاع حرب نووية.

‭‭ ‬‬وذكر للصحفيين أن الأسلحة النووية ستمثل رادعا عن شن حرب نووية.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في 12 سبتمبر أيلول إن موافقة الغرب على مثل هذه الهجمات الأوكرانية سيعني “الاشتراك المباشر لدول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الحرب في أوكرانيا”.

وقالت روسيا اليوم إن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع صوب منطقة بريانسك غرب البلاد

    المصدر :
  • رويترز

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