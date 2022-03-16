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لافروف: نحن على وشك التوافق حول بعض الصيغ مع أوكرانيا

16 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 1:46 مساءً
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جزءا من بعض الصيغ حول مفاوضات روسيا واوكرانيا أصبح قريبا للتوصل الى توافق حوله.

وفي حديث لوسائل اعلامية، قال: من وجهة نظري، قد نصل الي اتفاق مع الجانب الاوكراني حول بعض الصيغ الخاصة بالمفاوضات.

غير أنه لفت الى قضايا أخرى عالقة من بينها استعمال اللغة الروسية في أوكرانيا وحرية التعبير، مشيرا الى ان روسيا لا ترى اي اشارة ان الولايات المتحدة الاميركية تعتزم ايجاد حلول للنزاع واكد ان لأميركا دورا حاسما في تحديد موقف السلطات الاوكرانية.

وأطلق لافروف هذه التصريحات فيما تعرضت العاصمة كييف لعدد من الضربات الجوية وسط اقتراب القصف الى مركز المدينة.

اما عن سير المفاوضات، فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات مع الجانب الأوكراني صعبة وشاقة، معربا عن أمله في التوصل لحل وسط.

كذلك، اشار لافروف الى ان وزير الخارجية الأوكراني لم يطرح أي أفكار جديدة خلال المفاوضات الأخيرة.

وتطرّق الى موقف تركيا من النزاع قائلا: “لدينا خلافات في الرأي مع تركيا بخصوص أوكرانيا ومع ذلك فإن موقف أنقرة المتوازن قيم للغاية بالنسبة إلينا”.

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